La Alcaldía de Valencia entregó ayudas sociales a vecinos de Bicentenario 3 y Trapichito. Dina Castillo, a través de la Fundación para la Solidaridad Social, Fundasocial, entregó ayudas técnicas y equipos médicos a vecinos de la parroquia Miguel Peña del municipio.

Con el objetivo de llevar respuestas para asegurar el bienestar y la salud de las familias valencianas, el equipo social entregó en sede de Fundasocial, nebulizadores, tensiómetros y kits de parto, entre otras ayudas técnicas.

De igual manera, integrantes del equipo de Fundasocial se trasladaron a las comunidades Bicentenario 3 y Trapichito, de la parroquia Miguel Peña, para realizar la entrega a domicilio de dos sillas de ruedas.

Estas entregas, que impactan positivamente en el día a día de los valencianos y son una muestra del trabajo constante que realiza la Alcaldía de Valencia bajo el liderazgo de la Alcaldesa Dina Castillo, siguiendo lineamientos del gobernador Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro, para atender las necesidades de los valencianos.

En este sentido, Adriana Aguilar, expresó, “me siento muy feliz con la entrega de este tensiómetro para mi papá que tiene 80 años y realmente lo necesita, bendiciones para la Alcaldesa Dina continúa así, trabajando para las personas de tercera edad”.

De igual manera Carmen Moldes, quien recibió una silla de ruedas, manifestó, “nos urgía este beneficio ya que no contábamos con una silla de rueda, gracias a la alcaldesa Dina, al gobernador Lacava y al presidente Nicolás Maduro».

Asimismo, Yolanda Arroyo, dijo: “Estoy agradecida con esta ayuda, les mando un abrazo a la alcaldesa Dina Castillo y al gobernador Lacava, por todo lo que están haciendo por mi”.

