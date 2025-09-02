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La Alcaldía de Valencia entregó insumos médico odontológicos a CDC y COC de Rafael Urdaneta. A través de su Dirección de Salud, realizó la entrega de insumos quirúrgicos y odontológicos en los Centros de Desarrollo Comunal y en el Centros Odontológicos Comunitarios COC de la parroquia Rafael Urdaneta.

En los CDC “Araguaney”, ubicado en Flor Amarillo, CDC “Yaritza Riera” de Bucaral I y el COC “Parque Valencia”, recibieron, además de los insumos mencionados, el mantenimiento de los sillones odontológicos requerido para la atención de los usuarios.

Al respecto, la doctora Sara Cornejo, coordinadora del CDC Araguaney, agradeció la consignación de estos insumos necesarios para la atención integral a los pacientes que a diario visitan el centro de salud.

“Doy las gracias a la alcaldesa por los insumos que nos está enviando para ayudar a la comunidad, y al gobernador Rafael Lacava por gestionar los beneficios que se requieren aquí en la comunidad, indispensables para la atención de nuestros adultos mayores”, apuntó.

Insumos médico odontológicos a CDC y COC de Rafael Urdaneta

Del mismo modo, la coordinadora del CDC “Yaritza Riera”, Dra. Yilda Peñalver, agradeció por los insumos odontológicos y quirúrgicos, “además del mantenimiento al sillón de odontología indispensable para la atención de los pacientes del centro”.

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Peñalver destacó que sólo gracias a las políticas públicas en relación a la salud emanadas del gobierno nacional, regional y municipal, en cumplimiento de la 2T, se garantiza la seguridad social y protección integral a los pacientes de toda Valencia.

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