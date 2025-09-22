Compartir

Alcaldía de Valencia impulsa proyecto turístico comunitario. FUNDATUR, llevó a cabo una visita de campo a la comunidad Eutimio Rivas, a fin de evaluar, junto a la comunidad, espacios y actividades que permitan visualizar el desarrollo de rutas turísticas comunales; sostenibles en la comuna «Serranía Indio Guacamayo», para disfrute y beneficio de propios y visitantes de otras regiones del país.

Natalia Pacheco, presidenta de Fundatur, indicó que la comuna Serranía Indio Guacamayo, forma parte de la comunidad Eutimio Rivas, ubicada en la parroquia Candelaria; recalcando a su vez la importancia de la promoción del turismo en este sector, proyecto que surge gracias a la iniciativa de la Alcaldesa Dina Castillo, bajo directrices del Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava.

«Estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto comunal que incluya sitios turísticos dentro de los espacios de la comuna «Serranía Indio Guacamayo», llevamos días visitando diferentes lugares de interés como la Plaza de Los Almendrones, Villa Vicenta, la Capilla de la Virgen del Níspero, la Fila de la Guacamaya, La Chicharronera, entre otros sitios de interés local con potencial turístico», destacó Pacheco.

Alcaldía de Valencia impulsa proyecto turístico comunitario

En este sentido, expresó que en estos recorridos realizados junto a voceros y habitantes de la comunidad, por las distintas áreas de la comuna, han evaluado la labor de los emprendedores locales, entre ellos, sitios de comida y gastronomía local, artesanos que trabajan la madera, elaboración de pulseras y otros implementos, a fin de generar una ruta turística atractiva dentro del territorio.

NO DEJES DE LEER AHORA: Voluntarios se desplegaron en Carabobo por Día Mundial de las Playas 2025

Con estas actividades, la Alcaldesa Dina Castillo, de la mano del Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolás Maduro, se espera impulsar el desarrollo de esta industria sin chimeneas, el turismo sostenible, en el municipio Valencia, ciudad llena de historia, cultura y tradiciones, que resaltan la esencia de los venezolanos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas