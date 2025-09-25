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Fue inaugurada la exposición «Valencia Turismo en Fotos», en los espacios del Centro de Artes Vivas «Alexis Mujica», CAVAM, del Centro Histórico de Valencia. Esta iniciativa es el resultado del esfuerzo articulado entre la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Obras y Actividades Turísticas y Recreacionales, FUNDATUR, y la Alcaldía de Valencia, con el objetivo de proyectar la imagen de la capital carabobeña vista desde los ojos de sus propios habitantes.

La muestra reunida en el CAVAM, cuenta con más de 60 fotografías que capturan con una visión particular icónicos espacios y rincones de la ciudad como el Cerro La Guacamaya, el Teatro Municipal, el Parque Negra Hipólita, el Hotel Palace y la Plaza Bolívar, entre otros.

Natalia Pacheco, presidenta de FUNDATUR expresó «‘Valencia Turismo en Fotos’ es un espacio creado desde el punto de vista del valenciano desde su cotidianidad, del pasar el día a día por las calles y ver lo bonito que hay en la Plaza Bolívar, en el Teatro Municipal y en diferentes zonas del municipio de Valencia».

Alcaldía de Valencia inaugura exposición Valencia Turismo en Fotos

Pacheco reafirmó que la inauguración de la Exposición «Valencia Turismo en Fotos», ha sido posible por las políticas públicas del Presidente Nicolás Maduro, del Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava y de la Alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, «quienes apoyan y aportan en estas actividades de esparcimiento y de recreación para todos los valencianos».

Por su parte Pedro Márquez, fotógrafo expositor en la muestra, resaltó que «es interesante ver cómo se promueve el turismo orientando a los visitantes a conocer las distintas facetas culturales de la ciudad valenciana.»

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«Es impecable la gestión de la Alcaldesa Dina Castillo, quien está, a través de la Alcaldía de Valencia, dando impulso al turismo en la ciudad, esta vez a través de las fotografías y de ka visión particular de su gente», destacó.

La exposición «Valencia Turismo en Fotos» estará abierta hasta finales del mes de octubre, de lunes a sábado, de 8:00 am a 4:00 pm, convirtiéndose en una oportunidad única para que propios y visitantes de otras regiones de Carabobo y del país, descubran la belleza natural e histórica de la capital carabobeña.

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