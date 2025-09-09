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Alcaldía de Valencia ​inició construcción de redoma vehicular en Prebo. La Alcaldía de Valencia, liderada por la Alcaldesa Dina Castillo, a través de la Dirección de Servicios y Obras Públicas, ha puesto en marcha la construcción de una nueva redoma vehicular en el sector de la Av. 137 con 110 de la urbanización Prebo en la parroquia San José del municipio.

Este proyecto, adelantado en el marco del Plan Integral de Servicios Públicos, instruido por la Alcaldesa Dina Castillo y el Gobernador Rafael Lacava, tiene como objetivo mejorar la movilidad y calidad de vida de los habitantes de la parroquia San José, impactará de manera positiva a más de dos mil familias de la comunidad de Prebo.

Los trabajos, que se encuentran en la fase de encofrado, buscan dar forma a la infraestructura vial que promete mejorar el tránsito vehicular en una de las intersecciones más transitadas de la zona.

De igual manera, para llevar a cabo estas labores, se ha dispuesto el uso de maquinaria pesada, y el despliegue de las cuadrillas especializadas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía de Valencia.

Alcaldía de Valencia ​inició construcción de redoma vehicular en Prebo

El desarrollo de esta obra de infraestructura para la comunidad, asegura mejores condiciones peatonales para los valencianos, principalmente para los habitantes de la parroquia San José, quienes disfrutarán de un mejor flujo vehicular y un entorno más seguro.

Se espera, que estas obras, las cuales cumplen los lineamientos del Plan de las 7T, específicamente la 4T en su ámbito social para garantizar el derecho a una ciudad mas humana, avancen según lo planeado para entregar a la comunidad una rotonda de alta calidad, que represente un beneficio duradero para todos los usuarios, peatones y conductores que frecuentan el sector.

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