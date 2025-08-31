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Con el objetivo de crear espacios para el sano esparcimiento y formación deportiva, la Alcaldía de Valencia, a través del Instituto Autónomo del Deporte para Valencia, INDEVAL, dio inicio a la rehabilitación de los espacios de la Cancha “Los Conejos”, ubicada en el sector Parque Florida, en la parroquia Rafael Urdaneta, en beneficio de los habitantes de 35 comunidades de esta jurisdicción.

Gracias a las políticas públicas impulsadas por la Alcaldesa Dina Castillo, el Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolás Maduro, se llevará a cabo la remodelación de paredes, colocación de cerca perimetral, gradas, tableros, reparación de losa, electricidad, mallas de alfajor, instalación de puertas y embellecimiento a través de poda.

Rehabilitación de Cancha “Los Conejos”

“La rehabilitación de estos espacios, es un gran aporte para el área deportiva para todos esos jóvenes que realizan sus prácticas en la mañana, tarde y noche, agradecidos con el gobierno nacional, regional y municipal e Indeval por esta buena gestión, por dar respuesta a nuestras comunidades por medio de los proyectos comunales que se están llevando a cabo”, expresó Yolanda Acosta, vecina del sector.

En el marco de estos trabajos también se está llevando a cabo la colocación de esmalte para la reivindicación de la Casa Comunal del sector Los Conejos, así como también del Parque Residencial La Florida, con gimnasio al aire libre, bancos y dos brocales, con el fin de permitir a niños, niñas, adultos mayores y todos los habitantes de la comunidad, la oportunidad de poder recrearse y compartir juntos en armonía.

Estas actividades son realizadas, cumpliendo instrucciones de la Alcaldesa Dina Castillo, con el apoyo del Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolas Maduro, impulsando la masificación del deporte en los jóvenes venezolanos, así como generar espacios de recreación y sano esparcimiento para las comunidades del municipio Valencia.

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