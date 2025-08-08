Compartir

Alcaldía de Valencia intensifica mantenimiento de canales en la parroquia Rafael Urdaneta. La Alcaldesa Dina Castillo y la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía de Valencia; intensificó el saneamiento y mantenimiento de canales en la parroquia Rafael Urdaneta, con el objetivo de mantener el óptimo flujo de las aguas en distintos sectores de dicha parroquia.

Es por ello que las cuadrillas de la Alcaldía de Valencia, en el marco del Plan Integral de Servicios Públicos se mantienen desplegadas en labores de limpieza y mantenimiento. Como parte de una estrategia integral de gestión de riesgos.

La cual es llevada a cabo por orientaciones del Gobernador Rafael Lacava, articulando acciones a nivel municipal y regional. Para mitigar riesgos y reducir la acumulación de desechos y residuos sólidos no deseados que podrían afectar a la población.

Canales en la parroquia Rafael Urdaneta

En este sentido, en el canal de Agua Dulce, se efectuó la limpieza y extracción de materia vegetal, lodo y desechos sólidos en un tramo de Mil 100 metros. Con un impacto positivo en la comunidad “Socialista Tacariguas Suelos de Esperanza”.

Asimismo, en el canal de Bucaral Sur, fue intervenido un tramo de 2 mil 500 metros, favoreciendo a 100 familias y a las comunidades de Cascabel y Agua Dulce; pertenecientes al circuito comunal Cuartel de la Montaña.

De igual modo, en el canal de los sectores Valle de Oro, Petrocasa y los Malabares de Bucaral Sur. Se llevó a cabo un importante trabajo de limpieza en 915 metros, para favorecer a 662 familias con la remoción de materia vegetal, lodo y desechos sólidos.

Mientras que, en el caño La Negra con Araguaney del circuito comunal agroindustrial “General Rafael Urdaneta. Las labores consistieron en la limpieza profunda de 700 metros de longitud limpiada con extracción de materia vegetal, lodo y desechos sólidos, para el beneficiado 578 familias.

Para el desarrollo de estos trabajos, fueron desplegadas cuadrillas y maquinaria de última generación, incluyendo excavadores de oruga tipo jumbo, las cuales permiten una mayor eficiencia y rapidez en la remoción de grandes volúmenes de sedimentos y desechos, optimizando los recursos y acelerando el proceso de saneamiento.

