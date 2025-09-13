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En el marco del inicio del nuevo año escolar, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA) de Valencia realizó un enérgico llamado a toda la familia valenciana a convertirse en garantes activos en el regreso a las aulas de los niños, niñas y adolescentes en sus instituciones educativas.

El llamado institucional busca fortalecer el derecho a la educación y promover una participación activa y consciente en la construcción de una sociedad más justa y pacífica.

En este contexto, la Alcaldesa Dina Castillo, junto a la Dirección de Educación, el CMDNNA, el Consejo de Protección y distintas instituciones del sistema de protección infantil, reiteran la importancia de que las familias, docentes y responsables apoyen a los estudiantes en el proceso de retorno a clases.

Regreso a Clases Seguro

Al respecto, Gerardo Aponte, presidente del CMDNNA, expresó “asistir a la escuela no solo garantiza el derecho a la educación, sino que también fomenta el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, permitiéndoles ejercer sus derechos en un entorno seguro y estimulante”.

Aponte destacó que “el inicio de un nuevo año escolar es una oportunidad para fortalecer los lazos de participación y promover la construcción de una cultura de paz en nuestro municipio y país, es fundamental que todos, desde la familia hasta la comunidad educativa, trabajemos unidos para que nuestros niños y adolescentes tengan un entorno propicio para su crecimiento y desarrollo pleno”.

Asimismo, hizo un llamado a los responsables y docentes a colaborar en la incorporación de los estudiantes en centros de educación inicial, escuelas bolivarianas, liceos y unidades educativas para alcanzar la meta del 100% de escolaridad en el municipio, estado Carabobo y Venezuela.

«Este es un esfuerzo conjunto que nos permitirá seguir avanzando en la construcción de una sociedad democrática, participativa y con pleno respeto a los derechos de todos los ciudadanos”, afirmó Aponte.

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reitera su compromiso de acompañar y fortalecer las acciones que propicien un regreso a clases seguro, inclusivo y lleno de oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes del municipio Valencia, en línea con los marcos legales y constitucionales que garantizan sus derechos en Venezuela.

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