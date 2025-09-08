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Una Jornada de Atención Jurídica Integral gratuita en Miguel Peña ofreció la Alcaldía de Valencia. Con el compromiso de llevar respuestas y atender a todos los valencianos directamente en sus comunidades, como ha instruido la Alcaldesa Dina Castillo.

Paola Tovar, directora de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Valencia, destacó la importancia de estas jornadas; que buscan atender las necesidades legales de los valencianos, ante las más variadas solicitudes o situaciones que requieran de dicha asesoría.

“Cumpliendo las instrucciones de nuestra Alcaldesa Dina Castillo, y con el despliegue de funcionarios de la Dirección de Atención al Ciudadano y de la Dirección de los Registros Civiles; estamos realizando esta Jornada Integral de Atención Jurídica a todos los habitantes de la comunidad”, dijo Tovar.

Jornada de Atención Jurídica Integral gratuita en Miguel Peña

“Con servicios para la emisión de fe de vida y asesoría legal en general, de manera totalmente gratuita, como lo han orientado el Presidente Nicolás Maduro, y el Gobernador Rafael Lacava y nuestra Alcaldesa Dina Castillo, para atender más territorio desde menos escritorio”, afirmó.

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Tovar agregó que estas acciones tienen como objetivo garantizar que los valencianos y valencianas tengan la documentación actualizada para sus trámites. Así como acceso a las asesorías legales que necesiten, como un apoyo directo y gratuito de la Alcaldía de Valencia.

De esta manera la alcaldesa Dina Castillo ratificó su compromiso por mejorar el acceso a los servicios públicos para todos los valencianos, actividad que se enmarca en las políticas; nacionales como regionales.

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