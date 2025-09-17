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Alcaldía de Valencia otorga títulos de tierras y cédula catastral a familias de Miguel Peña. Cumpliendo los lineamientos de la Alcaldesa Dina Castillo, a través de la Dirección de Catastro, adjudicó títulos de tierra y cédulas catastrales, a 149 familias valencianas; que ocupan terrenos ejidos, con el fin de formalizarlos como propietarios de sus tierras y bienhechurías.

Desde los espacios de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Valencia, Mary Hernández, abogado de la Oficina de Tierras, explicó que los beneficiados en esta primera jornada, realizada este lunes 15 de septiembre, pertenecen a las comunidades Celio Celis y Cañaveral, de la parroquia Miguel Peña, quienes con sus rostros llenos de alegría, agradecieron a la Alcaldesa Dina Castillo, al Gobernador Rafael Lacava y al Presidente Nicolás Maduro por estar siempre comprometidos con el pueblo valenciano.

Familias de Miguel Peña

“Hoy nos complace ser parte y compartir esta alegría que sienten todas estas familias al recibir sus títulos de tierra, esto es un gran logro y un gran beneficio para ellos, porque ya no son dueños solamente de las bienhechurías, sino también de su título de tierra (…) estamos trabajando mancomunados, la Oficina de Tierras y la Dirección de Catastro, juntos logramos procesar todas estas cédulas catastrales y gracias al Presidente Nicolás Maduro, al Gobernador Rafael Lacava y a nuestra Alcaldesa Dina Castillo, seguiremos con estas entregas para favorecer al resto de las comunidades de Valencia”, expresó Hernández.

Durante la jornada, estas familias de las comunidades Celio Celis y Cañaveral, fueron recibidos con la mejor atención por el equipo de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Valencia, procediendo a firmar y suscribir sus respectivos títulos de tierras, que los acreditan como propietarios legales de las viviendas donde residen.

Los operativos

Este operativo se lleva a cabo en dos jornadas, a realizarse este lunes y el próximo miércoles 17 de septiembre, para un total de 149 títulos con cédulas catastrales a entregar.

“Gracias al Gobernador Rafael Lacava y a la Alcaldesa Dina Castillo, hoy recibí este título de tierra, por fin se me hizo realidad este sueño, soy propietaria ya de mi tierra y de mi casa completa, estoy demasiado feliz, esto no se consigue en todos lados, pero gracias al gobierno y a Dina lo pude obtener”, indicó Ramona Barrios, beneficiada.

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Con estas acciones, el gobierno nacional, regional y municipal, a través de su extraordinaria labor, demuestran su firme compromiso con los venezolanos, dando respuesta y cumpliendo con el resguardo de la propiedad del pueblo valenciano.

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