La Alcaldía de Valencia presentó agenda de actividades para la Semana Santa 2025. La alcaldesa Dina Castillo, a través de la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Obras y Actividades Turísticas y Recreacionales, Fundatur, informó sobre la agenda de actividades.

Al respecto, Natalia Pacheco, presidenta de Fundatur, en nombre de la alcaldesa Dina Castillo y bajo las orientaciones del Gobernador Rafael Lacava, invitó a todos los valencianos y valencianas a disfrutar de la agenda religiosa.

Como a participar en las actividades para toda la semana, resaltando la importancia de brindar espacios para el sano compartir en familia, conservando nuestras tradiciones. Además de la religiosidad y los valores de solidaridad y amor al prójimo que hacen parte de la Semana Santa.

La agenda comenzará el próximo 13 de abril, con la celebración del Domingo de Ramos y la Santa Misa para la Bendición de las Palmas, a partir de las 9:00 am. En la Catedral de Valencia, en cuyas adyacencias, específicamente frente a la sede de Fundatur (CAVAM), será instalado un punto de información turística para la entrega de cruces de palma.

Agenda de actividades para la Semana Santa 2025

El día lunes 14 de abril, se realizará la inauguración de la exposición de obras fotográficas “Señor me has mirado a los ojos”; en la sede del Centro de Artes Vivas “Alexis Mujica”, CAVAM, en horario comprendido a partir de las 10:00 am.

El día miércoles 16 de abril, tendrá lugar la tradicional procesión de Jesús de Nazareno, donde también se contará con un punto de información turística. Para el interés de los visitantes y asistentes, desde las 10:00 am hasta el mediodía.

Asimismo, el día Jueves Santo, 17 de abril, se realizará el Recorrido de los 7 Templos, el cual contempla visitas a la Iglesia La Candelaria, Iglesia San Blas; Iglesia María Auxiliadora, Iglesia La Pastora, Iglesia Siervas del Santísimo y la Catedral de Valencia, desde las 5:00 pm a 7:30pm.

La agenda religiosa concluirá el día domingo 20 de abril, con la misa por el Domingo de Resurrección. Con un punto de información turística y la entrega de botellas con agua bendita, desde las 9:30 am hasta las 12:00pm.

Más actividades

Todas estas actividades de orden turístico religioso se desarrollarán dentro y fuera de las instalaciones del Centro de Artes Vivas “Alexis Mujica” CAVAM. Casona ubicada en el Centro Histórico de Valencia, frente a la Plaza Bolívar, al lado de la Curia de la Catedral de Valencia.

La Alcaldía de Valencia invita a la comunidad a disfrutar de estas actividades religiosas que fomentan los valores tradicionales. La fe, el amor en familia y solidaridad con los más vulnerables.

