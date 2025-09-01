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La Alcaldía de Valencia publicó el horario del aseo urbano en todas las parroquias como en los urbanismos. La alcaldesa Dina Castillo hizo un llamado a aquellas personas que no están cumpliendo con el horario de recolección.

Estas personas minutos después que el aseso pasa sacan la basura, es por ello que hizo el llamado a estar pendiente de los horarios. Los cuales deben cumplirse a cabalidad para mantener la ciudad limpia.

Para ver los horarios debes entrar a las cuentas de Instagram de la alcaldesa Dina Castillo o de la Alcaldía de Valencia y visitar las historias destacadas. Estas estarán permanentemente

Horario de aseo urbano en Valencia

Las autoridades, entre ellos la Alcaldía esperan la colaboración de los habitantes tanto de la zona norte como de la zona sur para que se cumplan los distintos horarios. A sacar la basura a tiempo.

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De esa manera la ciudad podrá mantenerse limpia, en todas sus parroquias. Desde hace varias semanas la alcaldía de Valencia ha puesto el empeño en lo que es la limpieza de la ciudad.

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