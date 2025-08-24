Compartir

Bajo los lineamientos de la Alcaldesa Dina Castillo, se llevó a cabo u a jornada de Atención Social Integral para los habitantes de las comunidades que forman parte de la Comuna Agrícola Elyezer Otayza, parroquia Miguel Peña del municipio.

La jornada, realizada a través de la Dirección de Desarrollo Social, junto al 0800 Bigote, Insalud, Guardia del Pueblo, Instituto Nacional de Nutrición, Movimiento Somos Venezuela, entre otras, tuvo lugar en la Base de Misiones Torres de Hugo Chávez, del Asentamiento Campesino La Mariposa, ofreciendo acceso a servicios de salud gratuitos a más de 3 mil 500 habitantes de la comunidad.

Orquídea Girón, directora general sectorial de Desarrollo Social de la Alcaldía de Valencia, manifestó que esta actividad está enmarcada en el cumplimiento de la cuarta transformación de las 7T, que contempla la protección y el desarrollo social de las comunas.

“Estamos aquí brindando atención social de salud a nuestro pueblo de la comuna Elyezer Otayza, se están atendiendo también a los animales con la Misión Nevado, y el Movimiento Somos Venezuela, siempre a la vanguardia de la protección social”, afirmó Girón.

Jornada de Atención Social Integral en La Mariposa de Miguel Peña

Por su parte, Alfredo Mendoza, parlamentario de la comuna Comandante Elyezer Otayza, reiteró que en total fueron atendidas más de 3 mil 500 habitantes, en los servicios de medicina general, ginecología, ecografía, nutrición, actualización de datos en sistema patria y servicio de desparasitación a mascotas como perros y gatos.

“Le damos las gracias a nuestro Presidente, Nicolás Maduro, nuestro Gobernador Rafael Lacava, a nuestra alcaldesa Dina Castillo por todo el despliegue que hicieron en este territorio del Asentamiento Campesino La Mariposa”, concluyó.

