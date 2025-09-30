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La Alcaldía de Valencia recuperó la avenida principal de Monumental I, la Alcaldesa Dina Castillo informó de la rehabilitación de calles y avenidas de Valencia. El Instituto Autónomo Municipal de Vialidad, aplicó más de 12 toneladas de asfalto en la zona.

Así como en tramos importantes de paso vehicular y en el retorno de la estación del Metro de Valencia, sector Plaza de Toros de la parroquia Miguel Peña. Con el fin de tener mejor vialidad en esta área de Valencia.

Las labores iniciaron con bacheos puntuales en la zona de Plaza de Toros y posteriormente se procedió a la aplicación de mezcla asfáltica en caliente; en la Avenida Principal de Monumental I, tras labores de reparación de tuberías en la zona.

Con estos trabajos fueron beneficiadas más de mil familias de la zona, pertenecientes a las comunas: Circuito 4 Batalladores del Sur y la Comuna 4F.

Alcaldía de Valencia recuperó la avenida principal de Monumental I

Irma Morillo, jefa de calle en el sector Monumental I, expresó «estamos muy contentos, estamos viendo la respuesta con el asfaltado (…) gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, al gobernador Rafael Lacava y nuestra alcaldesa Dina Castillo, por responder a nuestras necesidades» indicó Morillo.

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De igual manera Jackson Lama, vocero de la Comuna 4 de Febrero y de la sala de autogobierno de este Circuito Comunal, enfatizó «agradecidos porque tomaron en cuenta al poder popular organizado, es una demostración del trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional, municipal y el pueblo organizado, es una respuesta oportuna a este clamor, sigan así», sentenció Lama.

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