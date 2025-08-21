Compartir

Alcaldía de Valencia refuerza protección de los derechos de la infancia en el municipio. A través del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), en articulación con el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente y el Instituto Autónomo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), realizaron la Exposición de Cierre de Proyectos de la Formación en Materia de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las instalaciones del Salón de Reuniones del CMDNNA de Valencia.

Bajo las orientaciones de la alcaldesa Dina Castillo y el Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, defensores y defensoras comunitarios, voluntarios y niñas, niños y adolescentes de los 48 circuitos comunales del municipio, así como representantes que formaron parte de esta formación en derechos de la infancia, participaron de manera activa en esta jornada.

El programa Crianza Responsable fue dictado durante los últimos tres meses, tiempo en el que los participantes adquirieron conocimientos sobre los símbolos patrios, el Artículo 93 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA), el marco normativo, las obligaciones en materia educativa, el respeto al medio ambiente y las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus derechos y deberes.

Derechos de la infancia en el municipio

Abrahán Ruíz, Coordinador del Programa de Crianza Responsable, señaló, “hemos venido trabajando con los adolescentes y hoy ellos van a demostrar con una exposición todo lo que aprendieron con el Programa de Crianza Responsable, impulsado por nuestra Alcaldesa Dina Castillo, el Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolás Maduro”.

“Desde el Sistema de Protección estamos trabajando en conjunto con Idenna Carabobo, el CMDNNA Valencia y la Dirección de Protección del Niño, Niña y Adolescente”, señaló.

Ruíz agregó que, gracias a este trabajo articulado, se ha impulsado la recuperación de la parte emocional y espiritual de los niños, niñas y adolescentes del municipio Valencia, destacando la importancia de la formación en derechos y deberes: “Una familia que cumple con su responsabilidad de crianza garantiza niños y niñas con derechos y deberes cumplidos”.

De igual manera, los participantes manifestaron haber adquirido nuevos conocimientos, comprender sus derechos y deberes legales y morales, y reconocer la importancia de su papel como sujetos de derecho, orientados y capacitados para participar de manera activa y positiva en la sociedad.

La Alcaldía de Valencia ratifica su compromiso con los niños, niñas y adolescentes valencianos, promoviendo actividades y programas que impulsen la difusión de conocimientos y herramientas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y deberes, sentando una base sólida para su integración en la sociedad de forma positiva y enriquecedora.

Se prevé la continuidad y expansión de estas acciones, con el fortalecimiento de la formación en derechos de la infancia para todos los circuitos comunales y el establecimiento de mecanismos de seguimiento que aseguren la implementación de lo aprendido en la vida cotidiana de las familias y de la comunidad.

