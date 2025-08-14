miércoles, agosto 13, 2025
Alcaldía de Valencia rehabilita puentes de la Avenida Paseo Cabriales (+FOTOS)

Alcaldía de Valencia rehabilita puentes de la Avenida Paseo Cabriales

Este miércoles 13 de agosto 2025, con el objetivo de concentrar esfuerzos en la preservación y conservación del patrimonio histórico del municipio, la Alcaldía de Valencia a través del Instituto de Desarrollo Urbano del Centro de Valencia, Induval, llevó a cabo labores de rehabilitación y mantenimiento general de los puentes ubicados en la Avenida Paseo Cabriales de la ciudad, según informó la Prensa Alcaldía de Valencia.

Bajo las orientaciones y lineamientos de la Alcaldesa Dina Castillo y el Gobernador Rafael Lacava, en el marco del Plan Especial de Ordenamiento Urbanístico, cuadrillas de Induval se desplegaron esta semana para llevar a cabo estos trabajos en los puentes Girardot, Puente Comercio, Puente Páez, Puente Morillo y en el Puente Independencia, el cual se encuentra en la primera fase de restauración integral.

Alcaldía de Valencia rehabilita puentes de la Avenida Paseo Cabriales La rehabilitación incluye limpieza general de la estructura, reparación de las superficies, colocación de revestimiento especial para evitar la corrosión y de esta forma garantizar la durabilidad de la estructura, además de la aplicación de pintura resistente al desgaste, tanto en los puentes como en los postes ornamentales.

Alcaldía de Valencia rehabilita puentes de la Avenida Paseo Cabriales

Trascendió que Induval continúa igualmente las labores de supervisión técnica para optimizar la calidad de los trabajos de restauración de estas importantes estructuras que forman parte del patrimonio de la ciudad, así como el desarrollo de acciones complementarias para optimizar el estado general del Centro Histórico de Valencia.

Alcaldía de Valencia rehabilita puentes de la Avenida Paseo Cabriales

Plan Especial de Ordenamiento Urbanístico, cuadrillas de Induval

Con estas acciones la Alcaldía de Valencia reitera su compromiso con la conservación de los espacios públicos y la modernización de la ciudad de Valencia, con el objetivo de impulsar el turismo urbano y la cultura histórica del municipio.

Puentes de la Avenida Paseo Cabriales

SourcePrensa Alcaldía de Valencia
