La Alcaldía de Valencia rehabilitó fachada del Teatro Municipal de Valencia. Cumpliendo instrucciones de la alcaldesa Dina Castillo, bajo los lineamientos del Gobernador Rafael Lacava y el Presidente de la República Nicolás Maduro; orientados a la protección del Patrimonio Histórico y Cultural en la entidad, se llevó a cabo la rehabilitación de la fachada del Teatro Municipal de Valencia, ícono de la capital carabobeña.

Jarry Velásquez, presidente del Instituto del Desarrollo Urbano del Centro de Valencia, Induval, explicó que al tratarse de una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad; las cuadrillas de Induval realizaron un abordaje integral para resguardar cada detalle de la histórica fachada.

Al respecto, explicó que estas labores incluyeron la remoción de la capa desgastada de la fachada para su sustitución con nuevo revestimiento y pintura. Tanto en las áreas externas así como en el interior del lobby del Teatro Municipal, con obras de friso y pintura de la mejor calidad.

“El Teatro Municipal es un baluarte para nuestra ciudad de Valencia y para todos el estado Carabobo, nosotros como Induval tenemos la responsabilidad de darle el máximo cuidado. Y el mejor tratamiento de embellecimiento a estas grandes instalaciones que tenemos acá”, apuntó.

Además, indicó que “durante las noches estamos realizando el lavado del Boulevard, la iluminación de toda la Plaza Bolívar, y de todo el Centro Histórico. Esto como parte de nuestro plan anual de actividades que tenemos desde Induval”.

Valencianos agradecen remozamiento

Atalía Mata, transeúnte de la calle Colombia, adyacente al Teatro Municipal, expresó que «al ver las restauraciones que le están haciendo al Teatro Municipal; me lleno de alegría, me parece excelente ya que es un sitio histórico de todos los valencianos”.

“Estoy contenta de que estos lugares los puedan recuperar y mantener activos para el trabajo que se realiza en este lugar, ya que vemos muchos estudiantes. Jóvenes de la sinfónica, hasta las escuelas de danza y arte. Se hacen muchas cosas aquí de verdad agradecida de que esto funcione”, dijo.

Asimismo Iraida Valera, transeúnte del centro de Valencia, afirmó que “estoy muy contenta porque tenía tiempo que no pasaba por aquí y al ver esta remodelación; que le están haciendo al teatro me contenta, puesto que toda mi vida he estado aquí en Valencia y estoy feliz de que restauren estos sitios históricos”.

