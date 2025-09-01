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El puente peatonal en Libertadores B de Miguel Peña fue rehabilitado por la Alcaldía de Valencia. Cumpliendo las instrucciones de la Alcaldesa Dina Castillo y del Gobernador Rafael Lacava, en el marco del Plan Integral de Servicios Públicos, cuadrillas especiales de herrería de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, llevaron a cabo el ensamblaje y rehabilitación total del puente peatonal sobre el canal en la comunidad Libertadores B de la parroquia Miguel Peña de Valencia.

Esta importante rehabilitación, beneficia de manera directa a más de 2 mil 175 familias del mencionado sector, perteneciente al circuito comunal “Guerreras de Maisanta”, mejorando la conectividad y previniendo accidentes en una zona de alto flujo peatonal.

Puente peatonal en Libertadores B de Miguel Peña

Durante la intervención completa del puente peatonal, las cuadrillas de Dirección de Servicios y Obras Públicas de la Alcaldía de Valencia, ejecutaron la adecuación de barandas, pasamanos y la instalación de placas de tránsito, dejando en óptimas condiciones esta obra que abarca 60 metros lineales, para garantizar con ello la seguridad y transitabilidad para los vecinos del sector.

Adicionalmente, las cuadrilla de mantenimiento y saneamiento, desplegaron una jornada de barrido profundo y recolección de desechos vegetales y sólidos, en el canal ubicado en la calle Aragua de la misma comunidad Libertadores B, con el fin de preservar la salubridad del área, prevenir inundaciones y contribuir al bienestar de los vecinos de la zona.

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Con estas acciones, la Alcaldesa de Valencia, Dina Castillo reafirman su compromiso de mantenerse desplegados en la calle, bajo la premisa “Mas Territorios, Menos Escritorios” instruida por el Presidente Nicolás Maduro, para trabajar incansablemente por el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de todos los valencianos, priorizando las obras de infraestructura y saneamiento que forman parte de las Agendas Concretas de Acción de las comunidades.

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