Compartir

Alcaldía de Valencia sustituye tuberías en la comunidad Carmen Sur de Santa Rosa.- Cumpliendo instrucciones de la Alcaldesa Dina Castillo, en el marco del Plan Integral de Servicios Públicos, cuadrillas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, en articulación con la Empresa Hidrológica del Centro, Hidrocentro, inició la sustitución de tuberías de aguas servidas, en la Av. 93 de la comunidad Carmen Sur, adyacente al mercado Los Goajiros de la parroquia Santa Rosa.

Estas labores, efectuadas por especialistas en la reparación y mantenimiento de los sistemas hídricos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía de Valencia, favorecerán a 700 familias de la comunidad, en materia de disposición de las aguas servidas de sus hogares.

Entre los trabajos realizados, resaltan el retiro de la tubería deteriorada y el inicio de la sustitución de 12 metros de tubería de 12 pulgadas, así como la excavación y la remoción de la capa asfáltica para reemplazar los ductos averiados.

Comunidad Carmen Sur de Santa Rosa

Esta intervención forma parte del Plan Integral de Servicios Públicos adelantado por la Alcaldía de Valencia y la Gobernación del estado Carabobo en las nueve parroquias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar el acceso a los servicios básicos en todas las comunidades.

Con estas mejoras en la infraestructura hídrica, serán beneficiadas más 700 familias de la comunidad Carmen Sur, atendiendo con ello las necesidades de la población, fortaleciendo los servicios públicos en la capital carabobeña.

La sustitución de estas tuberías prevendrá futuros problemas de drenaje en el sector y reforzará las labores de saneamiento en el municipio, mediante el trabajo mancomunado entre la Alcaldía de Valencia y la Gobernación de Carabobo, junto a las estructuras del pueblo organizado, acción clave para avanzar en la gestión directa y las respuestas en tiempo real a las necesidades de las comunidades.

Se espera que los trabajos continúen hasta la completa sustitución de las tuberías averiadas, garantizando un servicio eficiente y seguro para todas las familias beneficiadas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas