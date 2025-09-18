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Alcaldía de Valencia sustituyó tuberías en la comunidad El Libertador 1 de Rafael Urdaneta. Bajo las orientaciones de la Alcaldesa Dina Castillo, la Alcaldía de Valencia; realizó la sustitución de 45 metros lineales de tuberías de aguas servidas en la comunidad El Libertador 1, específicamente en la calle Salas Romer de la parroquia Rafael Urdaneta.

Esta obra de infraestructura sanitaria, beneficia de manera directa a más de 250 familias del sector; mejorando significativamente las condiciones del servicio y contribuyendo a la salud pública y la calidad de vida de los habitantes mediante el Plan Integral de Servicios Públicos liderado por la Alcaldesa Dina Castillo, en articulación con las políticas públicas del Gobernador Rafael Lacava y el Presidente Nicolás Maduro.

Los trabajos, realizados por las cuadrillas del Plan Integral de Servicios Públicos, consistió en la reposición de tubería de 8 pulgadas de diámetro y 3 metros de tubería de 6 pulgadas. Además, como parte integral del trabajo, se llevó a cabo la conexión de 13 cachimbos a la tubería principal del sistema de aguas servidas.

Comunidad El Libertador 1

Esta acción, no solo restaura el flujo adecuado de las aguas servidas, sino que también previene futuras obstrucciones y desbordamientos que afectaban la salubridad y el tránsito en la calle.

Cabe destacar, que estas acciones son gestionadas de manera articulada con el pueblo organizado de la Comunidad El Libertador 1 y en el marco de su Agenda Concreta de Acción, lo cual refuerza el trabajo en conjunto entre la gestión liderada por la Alcaldesa Dina Castillo y el pueblo valenciano para resolver, de manera directa, los problemas de sus comunidades.

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La gestión de la alcaldesa Dina Castillo, continúa con estas labores conjuntas con el Gobernador Rafael Lacava, las cuales forman parte de una serie de iniciativas que se están llevando a cabo en el municipio para la recuperación y mantenimiento de los servicios básicos, demostrando el compromiso del Gobierno Bolivariano por garantizar un futuro de progreso y bienestar para todas las familias valencianas.

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