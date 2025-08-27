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Alcaldía extiende Jornada de Atención a Contribuyentes en la Av. Bolívar de Valencia. LA Alcaldía de Valencia, a través de su Dirección de Hacienda y el Instituto Municipal del Ambiente; IMA, darán continuidad al Operativo Móvil Especial para la Atención de los Contribuyentes, en el punto ubicado en la Av. Bolívar Norte de la ciudad.

El objetivo primordial de estos despliegues es facilitar la atención directa a los contribuyentes y ciudadanía en general, para cualquier información o trámite que necesiten realizar ante dichas dependencias de la Alcaldía de Valencia.

La jornada especial de atención de esta semana, tendrá una duración de tres días, a partir de este martes 26 de agosto hasta el próximo jueves 28 de agosto, en un horario comprendido desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en la avenida Bolívar Norte, específicamente en el cruce con la Av. 137 de Prebo, en el estacionamiento de la empresa Multimax.

Alcaldía extiende Jornada de Atención a Contribuyentes

De manera cómoda y accesible, los contribuyentes naturales o jurídicos, podrán tener información actualizada sobre sus deberes y compromisos tributarios, facilitando así a la ciudadanía la actualización de datos, verificación de estados de cuentas y pagos de manera rápida y oportuna.

Durante el operativo, el personal de la Alcaldía de Valencia, brindará asistencia para la actualización de estados de cuenta, asesoría fiscal, trámites relacionados con el IMA, inscripción de vehículos e inmuebles urbanos, licencias de actividades económicas, autorización temporal para realizar actividades económicas y el pago de impuestos respectivos en los diversos rubros y deberes formales.

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Esta iniciativa, afianza el compromiso de la Alcaldía de Valencia de acercar los servicios a la comunidad y simplificar los procesos administrativos, por lo que se invita a todos los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad para cumplir con sus deberes fiscales de manera eficiente.

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