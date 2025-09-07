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Cumpliendo el compromiso de recuperar y embellecer los espacios públicos para el disfrute de todos los valencianos, la Alcaldía de Valencia liderada por la Alcaldesa Dina Castillo, a través del Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Valencia (INDUVAL) realizó exitosamente los trabajos de rehabilitación integral en la Plaza Rómulo Gallegos, en la parroquia San Blas de la ciudad.

Ubicada estratégicamente en la Av. Paseo Cabriales, entre las calles Comercio y Páez, esta emblemática plaza ha sido objeto de una profunda gestión de mantenimiento y mejora. Los trabajos, que se ejecutaron siguiendo un cronograma detallado, incluyeron una serie de acciones clave para devolverle su esplendor.

Alcaldía de Valencia embellece la Plaza Rómulo Gallegos en San Blas

Paulina Ruíz, visitante de la plaza Rómulo Gallegos, manifestó, “me gusta el trabajo que están haciendo en la plaza Rómulo Gallegos, me gustaría que sigan realizando estos trabajos en más plazas de Valencia, y gracias al Gobernador Rafael Lacava y a la Alcaldesa Dina Castillo por la recuperación de éste espacio”.

Así mismo, Yosimar Blanco, vecina de San Blas, expresó “me gusta mucho el embellecimiento que están realizando aquí en la plaza, muchas gracias al gobernador Rafael Lacava y a la alcaldesa Dina Castillo por este trabajo para embellecer la ciudad de Valencia”.

Entre las labores realizadas, destaca la remoción de pintura en mal estado y el revestimiento completo de la estructura del parque infantil, garantizando así un espacio más seguro y atractivo para los niños. Además, se llevó a cabo la reparación y revestimiento de los bancos tipo libro, la cerca perimetral y el pedestal del busto de Rómulo Gallegos, elementos esenciales para la estética y durabilidad del lugar.

Induval también se enfocó en la funcionalidad de la Plaza, con una revisión exhaustiva del sistema de iluminación para mejorar la seguridad durante las horas nocturnas. Por último, se realizó una limpieza general que abarcó cada rincón del espacio, creando un ambiente pulcro y acogedor para los visitantes.

El compromiso de la gestión municipal con la recuperación de los espacios públicos se mantiene firme, demostrando que con trabajo y dedicación, es posible transformar y mejorar la calidad de vida de los valencianos. La alcaldesa Dina Castillo, junto al Gobernador Rafael Lacava y el Presidente de la República Nicolás Maduro, invita a toda la comunidad a cuidar y preservar esta plaza, que hoy luce renovada y lista para ser un punto de encuentro y recreación para todas las familias.

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