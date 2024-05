Compartir

La Alcaldía de Valencia a través del Plan Cultural Comunitario continúa desarrollando actividades que propician el sano disfrute y esparcimiento de todos, es así como el Tributo Fest llega en su segunda edición a rendir homenaje a las grandes bandas de los años 90.

En rueda prensa celebrada este lunes, Juan José Piñero, presidente del Teatro Municipal de Valencia (TMV), informó que, la actividad enmarcada en el Plan Cultural Comunitario, se realizará el próximo 23, 24 y 25 de mayo, rindiendo tributo a las bandas más reconocidas de los años 90, como Nirvana y su MTV Unplugged de 1994, Bon Jovi, System of a Down, Foo Fighters, Metallica, The Cranberries, Queen, Audio Slave, Maneskin, Brujería, Caramelos de Cianuro, Juanes, Soda Stero y tributo al Rock de los 70 y 80. Como guitarrista invitado estará presente Paul Chacón y como artista internacional llegará desde México el baterista Jonás Catrín, con una experiencia única de solo en batería.

Tributo Fest en el Teatro Municipal

“Gracias a la gestión de nuestro alcalde Julio Fuenmayor y de la mano de nuestro Presidente Nicolás Maduro, a través del Plan Cultural Comunitario, vamos a presentar esta segunda edición del Tributo Fest. Vamos a disfrutar de los mejores tributos a las más grandes bandas de rock durante tres días, la invitación es a todos para que asistan al Teatro y disfruten de la buena música”, expresó Piñero.

Las bandas encargadas del Tributo Fest serán Anorexia Isan, Diverssi, Banda Postal, Metanoia, Vinilos, Jersey, Averno, Sin Fronteras, Ufo, Blackened, Crowberriest, Energy, Ooparts, Diversas Melodias. Los interesados en asistir al evento pueden adquirir las entradas en las taquillas del teatro o para mayor información pueden comunicarse a través de los números de contacto 0412 – 752 16 47 y 0424 – 473 28 03.

Tributo Fest es una iniciativa histórica dentro de la movida musical que, en coproducción con todos los participantes, reúne por segunda ocasión a tantas agrupaciones de altos estándares de calidad para realizar un concierto de gran nivel para el disfrute de todos.

