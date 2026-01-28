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Alcides Escobar es el Jugador Más Valioso en la final de Dominicana, el pelotero criollo de Tiburones de La Guaira reforzó con éxito a Leones del Escogido. Escobar ayudó al equipo escarlata en la conquista del cetro.

Los Leones buscaban el bicampeonato y es por ello que contaron con el venezolano el cual dejó average de .333. Además de remolcar un total de cinco carreras, sumar un cuadrangular y tener una defensa impecable.

Alcides Escobar es el Jugador Más Valioso en la final de Dominicana

Estuvo jugando en la tercera base donde derrochó talento y pudo dejar en alto el nombre de Venezuela. Escobar llegó a los leones dominicanos en la fase del Round Robin y luego en la final.

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Es la primera experiencia del pelotero de La Guaira en la Liga Dominicana. Escobar manifestó su deseo de estar con Dominicana en la Serie del Caribe que se jugará en México en los próximos días.

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