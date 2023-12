Compartir

La cantante mexicana, Alejandra Guzmán confiesa que cuando era niña vendía pasteles en la escuela, pero la tildan de mentirosa en internet.

Hace unos días trascendió la noticia de que Mayella Laguna y Luis Enrique Guzmán buscan la paternidad y apoyo para su hijo, Apolo.

Ante esto, la hermana y madrina menor del músico, Alejandra Guzmán, fue llamada a declarar sobre la relación de la familia con el niño, según mencionó el abogado de la madre.

Por eso, cuando la cantante fue captada por los medios cuando regresaba de la gira, fue cuestionada.

Alejandra Guzmán se molesta

“Ale, ya un juez ordenó que te presentarás en calidad de testigo, ¿qué vas a hacer?”, le cuestionó un reportero, que según mencionan los medios de comunicación, lleva por nombre Mitzu.

La rockera se molestó y le arrebató el celular al representante de la prensa y lo tiró al suelo, a lo que este lanzó una queja. “¡Ale, no! Es mi material de trabajo”, advirtió Mitzu.

La famosa no dudó en reaccionar agresivamente. “¡No me importa!” Guzmán. Ante la insistencia de los periodistas por hablar con la artista, ella prometió no hablar si la acosaban. “No es así. Está bien que tengas respeto, pero no está bien si no lo tienes”, subrayó.

Mientras tanto, la angustiada periodista se comunicó con la traductora de Flor de papel y le dijo que su material de trabajo había sido destruido luego de que ella tirara su teléfono.

Pero la hija de Silvia Pienaras volvió a responder sin dudarlo. “Hijo, es una pena, pero no respetas, y cuando respetas, exiges respeto”, dijo Alejandra.

A pesar de los repetidos llamados de los medios para que Alejandra Guzmán abandonara el lugar con el apoyo del equipo de seguridad, ella no se detuvo.

Cabe destacar que su padre, Enrique Guzmán, también se enfrentó con representantes de los medios y abandonó la reunión tras realizar polémicas declaraciones.

