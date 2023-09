Compartir

El potrillo Alejandro Fernández, le reclamó a su público en pleno concierto de su gira por Estados Unidos con su show “Amor y Patria 2023 Tour” mientras cantaba su tema “Me dedique a perderte“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Fernández (@alexoficial)

“¿Van a cantar o no van a cantar?”, fue la incómoda pregunta que le hizo el cantante a su público mientras cantaba el tema mencionado. Y es que el artista buscaba cantarla con los asistentes, pero no obtuvo la respuesta esperada.

En tal sentido, el azteca se lo tomó de mala manera y con una cara de muy pocos amigos preguntó ¿Van a cantar o no van a cantar? Además de posteriormente añadir “Si no yo también me voy a cantar allá” (señalando él detrás de escenario).

“¿Van a cantar o no?” Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto pic.twitter.com/lZQ18bwYaO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 28, 2023

