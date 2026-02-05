Compartir

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta urgente ante el alarmante resurgimiento del sarampión en América; En apenas tres semanas de 2026, los contagios ya superan los mil casos en la región.

Cifras que encienden las alarmas

La tendencia es calificada como «agresiva». Los 1.031 contagios registrados en lo que va de año multiplican por 43 las cifras del mismo periodo en 2025.

El organismo advirtió que la vulnerabilidad es crítica: el 78% de los infectados no estaba vacunado. Aunque el brote afecta con fuerza a adolescentes, los bebés menores de un año presentan las tasas de contagio más altas.

Alerta de sarampión en América 2026

El sarampión tiene la capacidad de sobrevivir hasta dos horas en el aire. Sin el tratamiento o la prevención adecuada, puede derivar en complicaciones graves como neumonía, ceguera o encefalitis.

La OPS destaca que solo el 20% de los países de la región cumple con el esquema completo de vacunación. Para frenar el avance, es necesario alcanzar una cobertura del 95% en la población.

Vigilancia en viajeros

Ante el riesgo de desborde en los sistemas de salud, las autoridades instan a reforzar la vigilancia en puertos y aeropuertos. El movimiento de viajeros es el principal factor de propagación del virus entre fronteras.

Se recomienda a los padres verificar las tarjetas de vacunación de sus hijos y acudir a los centros de salud para completar las dosis pendientes de inmediato.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Esta empresa de internet satelital ya está disponible en Venezuela: Conoce dónde adquirirlo