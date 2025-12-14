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El primer caso de la Supergripe en México fue reportado hoy sábado 13 de diciembre de 2025. Se pudo conocer mediante la Secretaría de Salud de México que se confirmó el primer contagio de la gripe H3N2, mejor conocida como Variante K.

Una persona pidió ayuda médica por presentar un cuadro sintomático, se detectó que presentaba los mismos síntomas de la gripe que se ha detectado en varios países. Entre ellos Estados Unidos, España, además de Canadá.

La Secretaría de Salud emitió un comunicado oficial donde el paciente recibió tratamiento a tiempo con antivirales. La persona contagiada ya presenta mejoría y sigue en observación médica.

Es el primer caso reportado en este país y se hará una observación especial del entorno de la persona contagiada. Si tuvo contacto con alguna persona llegada del extranjero, para evitar nuevos contagios.

Primer caso de la Supergripe en México

Los signos de esta gripe H3N2 incluyen: fiebre alta repentina, tos continua, dolor en los músculos y las articulaciones, nariz tapada y malestar en general. También provoca náuseas, vómitos, diarrea, ardor en la garganta y un cansancio excesivo que puede durar varios días.

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