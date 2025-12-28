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Alerta sísmica en Taiwán sigue luego de que se han reportado dos terremotos en menos de una semana, dijeron los medios de comunicación locales. El fuerte sismo de 6.6 grados en la Escala de Richter fue reportado ayer sábado en la capital del país.

00Autoridades de rescate de Taiwán indicaron que hasta ahora no hay víctimas que lamentar.

Comentaron que no hubo daños fuertes, solo algunos daños que no son de gravedad inmediata. El pasado miércoles reportaron un evento sísmico también de seis grados en la isla asiática.

Alerta sísmica en Taiwán, dos terremotos en menos de una semana

Los equipos de emergencia se mantienen en alerta desde la semana pasada al igual que las líneas de atención a las personas. 17 condados manifestaron haber sentido los fuertes temblores.

Comentaron que al principio del sismo sintieron una sensación de rebote y luego una sacudida fuerte y violenta la cual continuó por décimas de segundo. Enseguida se activaron los protocolos de salvamento en viviendas y centros comerciales.

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No solo en Taiwán reportaron el sismo, también en las zonas de Taketomi, Yonaguni y Okinawa en Japón. Donde el mismo fue de magnitud de 3 grados en la Escala de Richter. Dijeron las autoridades japonesas que no hay riesgo de tsunami, solo pequeñas fluctuaciones a nivel del mar.

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