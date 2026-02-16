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En el marco del inicio del asueto de Carnaval 2026, el ministro para el Ecosocialismo, Alfred Nazareth Ñáñez, realizó un llamado a la ciudadanía que se moviliza por el territorio venezolano para que disfruten de las festividades bajo una ética de profundo respeto por el entorno natural.

El titular del despacho ambiental destacó que Venezuela cuenta con un patrimonio natural impresionante que requiere de la «conciencia y el compromiso» de cada temporadista.

«El Carnaval nos regala un tiempo perfecto para estar en familia, con seres queridos y reconectar con nuestro impresionante patrimonio cultural y natural», expresó Ñáñez, subrayando que se espera la movilización de millones de ciudadanos hacia las costas del Mar Caribe, ríos, montañas y selvas del país. Sin embargo, enfatizó que este disfrute debe estar acompañado de la preservación: «Recordemos que la naturaleza no es sólo un escenario para nuestra diversión: Es nuestra casa común y la de las futuras generaciones».

Para garantizar que el impacto ambiental sea mínimo durante estos días de alta afluencia, el ministro Ñáñez compartió una serie de recomendaciones fundamentales que deben seguir quienes visiten parques nacionales y monumentos naturales:

Gestión de desechos: El ministro instó a los ciudadanos a llevar su basura consigo. «Utiliza bolsas para recolectar tus desechos y deposítalos en los lugares habilitados o sácalos de vuelta a tu casa», precisó. Protección de ecosistemas críticos: Se debe evitar el daño a manglares, dunas y arrecifes de coral. La instrucción es clara: no arrancar vegetación ni molestar a la fauna silvestre, entendiendo que los animales «estaban primero». Cero contaminantes en el agua: El respeto por ríos y mares incluye la prohibición de arrojar colillas de cigarrillos, plásticos o vidrios que alteren la pureza del agua. Prevención de incendios: Las fogatas solo están permitidas en zonas señalizadas. El fuego descontrolado es la principal causa de incendios forestales, por lo que es vital asegurar que queden totalmente extinguidas. Control de ruidos: Si bien la música es parte de la identidad festiva, el ministro pidió evitar el ruido excesivo que altera el comportamiento de aves y especies locales.

Guardianes de la naturaleza

El titular de la cartera ecosocialista finalizó su mensaje invitando a los temporadistas a convertirse en inspectores de su propio comportamiento: «Seamos los guardianes de nuestra casa común. ¡Que viva Venezuela, su naturaleza y su gente consciente!». Con estas medidas, el Gobierno Nacional busca que el saldo de las festividades sea positivo tanto para el turismo como para la biodiversidad del país.