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Alias Davisito cayó en las invasiones de Parque Valencia, en horas de la madrugada de hoy en una intervención legal que ocurrió en la parroquia Rafael Urdaneta. Así lo informó la policía de Carabobo en sus redes sociales.

El hecho ocurrió a las 2:20 de la madrugada de hoy 24 de septiembre de 2025 en Avenida 81, adyacente a la Urbanización Tierra Clara, Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Valencia. Donde los uniformados neutralizaron la presunta amenaza armada.

Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Isabelica protagonizaron una intervención legal con contacto armado en la zona de Parque Valencia. Logrando neutralizar a un presunto integrante de la banda El Manuelito de las Invasiones.

Durante labores de patrullaje vehicular, la comisión policial avistó a varios sujetos armados que egresaban de una finca y se desplazaban a pie por la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron la huida, retornando a la finca.

Alias Davisito cayó en las invasiones de Parque Valencia

Desde donde uno de ellos—identificado por su alias El Davisito—accionó su arma de fuego contra los funcionarios. Ante la agresión, se activó el protocolo de intervención legal, resultando herido el agresor, quien cayó al suelo junto al arma utilizada.

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Un revólver marca Cocoa, modelo Special, calibre .38 mm, con cuatro cartuchos percutidos y dos sin percutir. El resto de los sujetos logró escapar hacia el interior de la finca. El herido fue trasladado de inmediato al Ambulatorio 810, donde fue atendido por el Galeno de Guardia.

Quien confirmó su fallecimiento por herida de proyectil. El sujeto, aún por identificar plenamente, está vinculado a múltiples delitos, incluyendo robo, hurto, extorsión en moneda extranjera y tráfico de sustancias ilícitas.

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