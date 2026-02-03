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Alias El Ata falleció luego de una intervención legal en el estado Aragua. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El sujeto quedó identificada Eduardo José Salazar (30), apodado El Ata.

Salazar está señalado de ser miembro activo de la organización criminal El Chachi, fue ubicado en la Carretera San Mateo-La Victoria, sector La Quebrada. Parroquia Juan Vicente Bolívar y Ponte, municipio José Félix Ribas, La Victoria, estado Aragua, donde se resistió a su detención.

Este fue ubicado por funcionarios de la Delegación Municipal La Victoria, luego de un amplio trabajo de investigación. Por cuanto presentaba dos solicitudes por tráfico ilícito de arma de guerra y terrorismo y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Alias El Ata falleció tras intervención legal en Aragua

Además; investigado en diversos hechos delictivos que ponen en riesgo la integridad de las comunidades; este antisocial al verse acorralado, desenfundó un arma de fuego, accionándola contra las comisiones.

Originándose un intercambio de disparos en el que resultó lesionado y llevado a un centro de salud, donde falleció. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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