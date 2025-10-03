Compartir

Ángelo Alexander Guerra de la Cruz (33), Alias El Bombi, fue ubicado por comisiones de la División de Robo y Hurto de Vehículos, en la carretera Mamera-Junquito. Exactamente en el kilómetro 3, Antímano, municipio Libertador, Caracas, donde se resistió a su detención.

La información fue suministrada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Este sujeto se encontraba investigado en 10 expedientes relacionados al robo de motos, por cuanto tenía como modus operandi; ubicar personas que se dedicaran a moto taxi o delivery, para, bajo amenazas de muerte, despojarlos de las mismas.

Perjudicando su patrimonio. Asimismo, poseía cinco solicitudes por los Juzgados 15°, 47°, 39°, 26 y 35° del Amc, por robo de vehículo automotor, robo agravado, extorsión y agavillamiento, robo agravado de vehículo y otros no indica delito.

Alias El Bombi

Guerra, fue avistado por las comisiones cuando se trasladaba a bordo de una moto Keeway New Horse y al percatarse de la presencia policial, intentó huir. Originándose una persecución, que culminó a los pocos metros.

NO DEJES DE LEER AHORA: Dos exfiscales del estado Lara serán imputados por el Ministerio Público por corrupción

Cuando desenfundó un arma de fuego y la accionó contra los sabuesos, originándose un intercambio de disparos en el que resultó lesionado y llevado al Hospital Miguel Pérez Carreño. Donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas