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Alias El Tuberculosis cayó en una intervención legal en Tocuyito. El procedimiento lo informó la Policía de Carabobo en sus redes sociales ayer 30 de septiembre de 2025.

Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Tocuyito, específicamente de la Estación Policial Fundación CAP. Realizaron una intervención legal en el sector El Rosario, vía El Torito, parroquia Tocuyito, municipio Libertador.

La acción se desarrolló a las 14:30 horas, cuando la comisión policial del Cuadrante Comuna La Trinidad 1913, realizaba labores de patrullaje preventivo en zonas de alta incidencia delictiva. Durante el recorrido, los funcionarios observaron a un sujeto portando un arma de fuego.

Alias El Tuberculosis cayó en una intervención legal en Tocuyito

Quien al percatarse de la presencia policial, abrió fuego contra la comisión. Ante la agresión, los efectivos hicieron uso progresivo y diferenciado de la fuerza (UPDF) potencialmente mortal, en resguardo de su integridad física, generándose un intercambio de disparos.

El sujeto resultó herido en un terreno boscoso y fue trasladado en la unidad RP 4-1081 al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Arichuna. Donde fue atendido por la médico de guardia, quien confirmó su fallecimiento tras la evaluación médica.

En el sitio se incautó un arma de fuego tipo revólver, marca Colt’s PT. f. a. mfg. co Hartford de fabricación estadounidense. Serial M79126, con seis municiones, la cual fue puesta a la orden del Ministerio Público, representado por la Fiscal 35°.

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La Policía del Estado Carabobo ratifica su compromiso con la defensa de la paz, la protección ciudadana.

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