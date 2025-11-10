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Alicia Machado dijo que casi puso en riesgo su vida, en una entrevista muy sincera con la presentadora Viviana Gibelli. Machado quien ha sido referencia de los concursos de belleza, y quien ganara el Miss Universo 1996 habló de dos episodios tristes.

En ellos casi puso en riesgo su vida, y fue donde se rodeó de personas que la ayudaron y que hoy en día ya los superó. Alicia dio a conocer que ambos episodios fueron luego de entregar la corona del Miss Universo.

«Ridiculizar y burlarse de la gente como lo hacían conmigo, esos tiempos para mí fueron muy dolorosos y muy difíciles», indicó Machado en la entrevista con Gibelli. Dijo que esos episodios marcaron su vida.

Habló de los intentos de terminar su vida, «tuve dos intentos de suicidio en mi juventud, complejos, y pasé por temas de salud mental complicados»; dijo la exmiss la cual ahora radica en Miami y México.

Alicia Machado dijo que casi puso en riesgo su vida

Indicó que uno de las adicciones más grandes y peores es la comida, y que vivió momentos muy tristes en su vida. Esto cuando estaba en el Miss Universo, y donde subió de peso, pero luego todo eso quedó en el pasado.

«La adicción más grande que hay en la vida es la comida. Yo me ponía a llorar, me ponía a llorar, y salía corriendo y me comía un bol en un estacionamiento y después iba y lo vomitaba»; dijo Alicia.

«Tuve mucha suerte porque cuando no tenía conciencia, hubo mucha gente a mi alrededor con mucha conciencia, que me protegieron muchísimo cuando yo no tenía conciencia». Comentó Machado en la entrevista.

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Alicia agradeció a su familia, sobre todo a su mamá, como a los compañeros de trabajo que la ayudaron siempre. «Hay gente que te cuida. Sí, muchísimo. Mi familia, mi mamá, tengo grandes compañeros de trabajo». Comentó.

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