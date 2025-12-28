Alicia Machado en Navidad llamó a transformar hábitos de conciencia. La exMiss Universo llamó a buscar la mejor versión de cada uno de nosotros y estar siempre con pensamientos positivos.
Ataviada con un vestido ceñido a su figura la reina venezolana mostró que se ha cuidado en los últimos meses. “Mis amigos y compañeros de este camino que hemos decidido recorrer juntos, hacia una vida en equilibrio, sanando mente y cuerpo, y buscando cada día nuestra mejor versión”.
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“Hoy los invito a transformar hábitos con conciencia, a elegir pensamientos positivos y a caminar con un corazón lleno de fe y esperanza. La Navidad nos regala ese momento sagrado de pausa y reflexión profunda, donde recordamos quiénes somos y hacia dónde queremos ir”, dijo Machado.
Alicia Machado en Navidad
En cuanto al nuevo año, Alicia dijo que va a soñar en grande aunque no habló de sus metas, las cuales aun destacó no las ha planteado. “Todo desde mi esencia, desde mi alma de artista, creativa y reina, fiel a mi verdad y a mi propósito”, dijo.
«Este nuevo año llega con una certeza en mi alma: quiero volar aún más lejos, atreverme a soñar en grande. Incluso con metas extraordinarias que todavía no me he planteado, pero que sé que me están esperando», dijo Alicia.
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