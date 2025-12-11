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Alicia Machado enfiló su ataque a Jackeline Aguilera, luego de llamar “damas de compañía” a Dayana Mendoza y a Estefanía Fernández. Ahora fue con Aguilera quien ganara hace unas décadas la corona de Miss Mundo.

Machado en su cuenta de Tik Tok dijo que Aguilera es una “fracasada”, eso alborotó el avispero de la farándula. Jackeline dijo en las redes que Alicia debió de retractarse de lo que dijo de las Miss Universo.

Pero aquello encendió la mecha y Alicia dijo lo siguiente: «Vieron que la Aguilera salió defendiendo a sus aliadas y tirándome mi… con lo que me importa». Jackeline quiso mediar precisamente por lo que había dicho Alicia de Dayana y de Estefanía.

«Esa sí es una fracasada, esa sí ha sido una fracasada. Esa sí ha sido una tremenda fracasada», sentenció Alicia Machado en su cuenta de Tik Tok; en la cual tiene una alta cantidad de seguidores.

Alicia Machado enfiló su ataque a Jackeline Aguilera

Dijo Alicia que el nuevo campo de batalla de las redes es precisamente Tik Tok y dio que la gente es más violenta. «Porque tú sabes que en TikTok es donde se arman los coñazos… la gente de TikTok es un poquito más violenta», dijo Alicia.

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No sabemos si esta batalla de misses tenga un capítulo nuevo hoy jueves, ya que Alicia parece que va a seguir soltando chismes en contra de las reinas.

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