Compartir

Alicia Machado habló de los problemas de adicción y de la lucha que encaró. La exMiss Universo sigue siendo noticia luego que hiciera esa importante revelación sobre su vida. Pero la misma sigue adelante destacándose ahora como juez en lo que fue el reality de Miss Universo Latina.

En el programa Chingonamente conversó sobre los problemas con anfetaminas, los intentos de suicidio, la lucha contra las subidas de peso, entre otras. La actriz y presentadora venezolana sigue siendo una de las personas de la farándula más buscadas.

«Yo he batallado con la comida, mi relación con mis emociones, mi aspecto físico, el ser Miss Universo y cómo se supone que yo me tengo que ver»; dijo en la conversación para ese podcast.

Dijo que no todo fue “color de rosa” cuando estuvo como Miss Universo. Lo del peso y por lo que pasó. Comentó que tuvo problemas emocionales fuertes, habló que no fue una década fácil.

«Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio. Entre mis 18 o 19 hasta mis casi 30 años, que nació mi hija fue una década dura para mí», agregó la Miss Venezuela 1995.

Alicia Machado habló de los problemas de adicción

Alicia dejó claro que nunca en su vida ha consumido drogas, dijo que las pastillas para adelgazar se volvieron parte de su día a día. Como indicó que solo comía una manzana en el día y agua.

«Fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar. Nunca he consumido drogas para divertirme. Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua», expuso al describir cómo lidió con la situación.

«No me he hecho ni bariátrica ni bypass gástrico ni liposucción…ni me corté nada ni me puse ningún balón».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas