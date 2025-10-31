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La ex Miss Universo venezolana y estrella de reality shows Alicia Machado, se pronunció recientemente sobre la participación de su compatriota, la vedette y cantante Diosa Canales, en «La Casa de Alofoke 2».

«Hermoso, somos team Diosa. Me encanta, la he visto entrenando, super madura, la veo escuchando los peos que arman los demás, la veo venezolanisima…», dijo Machado sobre Diosa Canales.

Agregó la Ex Miss Universo: «Cuando te sientas atormentadas, te vas pal gimnasio y te pones a hacer tus cosas». Al mismo tiempo añadió: «Me encanta, que le vaya bien…»

Por su parte, la bomba sexy venezolana colgó la reacción de Machado con un mensaje que dice: «Gracias, reina». Diosa Canales, conocida por su estilo desenfadado, ha protagonizado momentos virales en «La Casa de Alofoke».

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