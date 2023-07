Compartir

Hay que conocer cuáles son los alimentos buenos para el cerebro para tener siempre un cerebro joven. Como siempre es bueno que consultes a tu médico de confianza en torno al consumo de estos.

Ácidos grasos, los ácidos grasos son excelentes para nuestra salud ya que estos ayudan a combatir enfermedades neurodegenerativas. Además refuerzan nuestra memoria, estos son los frutos secos como también nueces y semillas.

Vitamina B1, una de las vitaminas más importantes que hay son las del Grupo B y estas se encuentran en las chuletas de cerdo además del pistacho; como en las semillas de girasol y otros alimentos.

Un déficit de vitamina B además del consumo desmedido de alcohol puede traer problemas para la memoria como para el aprendizaje. Es por ello que es tan importante el consumo de los alimentos señalados.

Alimentos buenos para el cerebro

Antioxidantes, hay que tener cuidado con el daño oxidativo y celular que pueda tener el cerebro. Es por ello que es consumo importante de la zanahoria, te verde, cacao puro, pimentón rojo, entre otros.

Vitamina C, el consumo de alimentos ricos en Vitamina C es muy importante para el cerebro. No dejes de disfrutar unas mandarinas, limones, piña, naranja, toronja, como también tomate además de guayaba.

Frutas y verduras, una buena sopa de res, pollo o pescado es uno de los mejores platos para el cerebro. Esto ligado a las frutas te suben las defensas y mantienen un cerebro sano además de evitar el envejecimiento.

Magnesio, consume siempre alimentos ricos en magnesio de esa manera podrás tener un cerebro en buen estado. Hoy en día está de moda su consumo, pero te aconsejamos ir a un médico y consultar primero.

