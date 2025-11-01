DeportesBeisbolPortada

Alineación de Magallanes de hoy ante el Caracas en Valencia

By Danny Valdiviezo
0
45
Alineación de Magallanes de hoy ante el Caracas
Foto: Elio Miranda.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La alineación de Magallanes de hoy ante el Caracas ya fue presentada, los turcos vienen de dos duras derrotas en Margarita luego de estar adelante en la pizarra. Hoy se miden ante su eterno rival en el José Bernardo Pérez.

Magallanes tendrá en la lomita a Junior Guerra y saldrá a buscar el triunfo, al igual que lo harán los Leones. El encuentro será transmitido en vivo a las 7:00 de la noche por Meridiano Televisión.

Alineación de Magallanes de hoy ante el Caracas

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cristiano Ronaldo le regaló cómo primer carro un Lamborghini a su hijo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNoticias24Carabobo
Artículo anterior
Arrestan a sujeto por cortar bases del puente en Caracas – La Guaira
Artículo siguiente
Policía liberó a tres implicados en el robo del Museo de Louvre
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes