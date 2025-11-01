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La alineación de Magallanes de hoy ante el Caracas ya fue presentada, los turcos vienen de dos duras derrotas en Margarita luego de estar adelante en la pizarra. Hoy se miden ante su eterno rival en el José Bernardo Pérez.

Magallanes tendrá en la lomita a Junior Guerra y saldrá a buscar el triunfo, al igual que lo harán los Leones. El encuentro será transmitido en vivo a las 7:00 de la noche por Meridiano Televisión.

Alineación de Magallanes de hoy ante el Caracas

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