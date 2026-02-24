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Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista, durante la alineación de planetas este 28 de febrero de 2026. Por otro lado, Urano y Neptuno requerirán el uso de equipos ópticos para su observación.

Un total de seis planetas del sistema solar formarán una alineación visual a lo largo de la eclíptica, creando un arco majestuoso en la bóveda celeste. Mientras que cuatro de ellos podrán identificarse sin necesidad de equipos especiales, los otros dos requerirán asistencia técnica debido a su distancia y baja luminosidad en comparación con el resto del grupo.

¿Cuándo y cómo observar la alineación?

El mejor momento para presenciar este encuentro planetario será entre la madrugada del 28 de febrero y el 1 de marzo de 2026. Los expertos recomiendan iniciar la observación entre 90 y 60 minutos antes del amanecer, buscando un horizonte despejado de este a oeste.

Para una identificación exitosa, se pueden seguir estas referencias:

Venus: El objeto más brillante después de la Luna, fácil de detectar a simple vista.

Júpiter: Inconfundible por su brillo, ubicado hacia el este cerca de la Luna.

Saturno y Mercurio: Ambos visibles al ojo humano, aunque Mercurio será más sutil y aparecerá cerca de Venus por poco tiempo.

Urano y Neptuno: Se requerirán telescopios potentes, ya que su magnitud es demasiado baja para la visión directa.

Alineación de planetas febrero 2026

Para quienes no tienen experiencia previa ubicando astros, se recomienda el uso de aplicaciones móviles como Stellarium, Skyview o SkyWatch de la NASA. Estas herramientas permiten apuntar el teléfono hacia el cielo y obtener en tiempo real la posición exacta de cada planeta.

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