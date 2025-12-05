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La banda que puso a bailar a toda una generación con su funk irreverente y sus letras pícaras tiene una cita en Valencia. Los Amigos Invisibles se presentarán en Wynwood el 12 de diciembre en un concierto para 3000 personas, prometiendo una noche de pura energía y diversión que cerrará el año con el estilo único que los caracteriza.

Esta presentación exclusiva es la respuesta al fervor demostrado por el público. Ahora, los seguidores del centro del país tienen su cita para vivir la experiencia, sin necesidad de viajar a la capital.

Este evento no es solo un concierto; es la oportunidad definitiva para sumergirse en la «Venezuelan Gozadera», un encuentro colectivo para cantar a todo pulmón los temas que se convirtieron en himnos de la fiesta.

«El mensaje fue claro: Venezuela extrañaba la energía única de Los Amigos Invisibles. Poder ofrecer esta experiencia a 3,000 personas en Valencia es un reto que asumimos con orgullo, dando a la gente de la región la opción de vivir este reencuentro histórico en su ciudad, en LA CIUDAD», afirma Maurizio Zanzi, Director General de ALIVE, la productora detrás del evento.

Amigos Invisibles en Valencia

Este concierto representa el reencuentro con el sonido que revolucionó la escena musical venezolana. Julio Briceño y José Rafael Torres (Catire) regresan con ese estilo inconfundible: desenfadado, sensual y vibrante. Tras años sin presentaciones de su talla en el país, este show es una celebración de la música que invita al baile y a la buena onda.

La noche ha sido diseñada para la diversión. El setlist es un recorrido por sus mayores éxitos, esas canciones que todo el mundo conoce y canta con una sonrisa. Los asistentes vacilaran con la picardía de “La Vecina”, la irreverencia de “Ponerte en Cuatro” y el ritmo contagioso de “Cuchi Cuchi”, junto a su evolución más reciente. Será una noche para liberarse, reír y bailar sin parar.

Las entradas para este evento histórico ya están a la venta. Con una capacidad limitada, el evento está en su fase de sold out. La oportunidad de ser parte de esta gran funky fiesta en Valencia está aquí.

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