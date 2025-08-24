Compartir

La noche del sábado 23 de agosto quedó grabada en la historia musical de Venezuela cuando Alleh & Yorghaki, los refundadores del merenguetón, agotaron por completo el Forum de Valencia en un concierto producido por ALIVE que reunió a más de 5,000 personas. El evento, parte de la gira internacional «La Ciudad World Tour», demostró el poder de convocatoria del dúo y estableció un nuevo estándar en producción de espectáculos en el país.

Desde horas antes del show, la multitud se congregó frente al recinto, ansiosa por ser parte de un momento que confirma a Carabobo como epicentro de un movimiento musical sin precedentes.

La producción de ALIVE transformó el Forum en un espacio de experiencias inmersivas donde cada elemento fue cuidadosamente diseñado. Desde las 3:00 pm, el público disfrutó de activaciones, juegos y souvenirs exclusivos, creando una atmósfera festiva previa al inicio del espectáculo. A las 7:00 pm, las puertas del recinto se abrieron para dar paso a un show que combinó diversos elementos para una ejecución impecable, pantallas de alta definición que garantizaron visibilidad perfecta desde cualquier ángulo, efectos pirotécnicos sincronizados con la música y un sistema de sonido que envolvió a los asistentes en una experiencia sensorial única.

Alleh & Yorghaki ofrecen concierto histórico en Valencia

El dúo recorrió todo el álbum de la ciudad, con canciones como «Capaz», subiendo al creador de contenido Kevin Random, haciendo canon su parodia de los artistas en tik tok. Temas como «Ultravioleta» coreada por miles de voces que convirtieron el momento en un himno generacional y el misterioso «Track 11» confirmaron la conexión única entre los artistas y su público, mientras que las sorpresas en el escenario elevaron la noche a otro nivel. La aparición de Manuel Lara, productor de artistas internacionales, en la batería, y la participación de GUS, artista local que los acompaña en su gira, fueron momentos destacados que celebraron el talento venezolano el talento venezolano

La emoción llegó a su clímax cuando Alleh, visiblemente conmovido, declaró desde el

escenario: «¡No hay palabras para agradecerles! Haber creado todo esto en nuestra ciudad… hacer esto posible en solo 8 meses, no tiene sentido. Todo es gracias a ustedes. ¡Esto es para Valencia! ¡Una bulla para ustedes!» mientras abrazaba a Yorghaki ante los vítores del público. Por su parte, Maurizio Zanzi, productor general de ALIVE, destacó:

«Estos muchachos están haciendo historia. Dos funciones agotadas en menos de dos días. Confirmamos nuestro compromiso de traer espectáculos de primer nivel al estado Carabobo y apoyar el talento local. Esta producción prueba que en Venezuela se pueden hacer cosas increíbles con tecnología y atención al detalle».

El concierto no solo consolidó el estatus de Alleh & Yorghaki como fenómeno musical, sino que posicionó a ALIVE como productora referente en el país, capaz de ejecutar eventos de talla internacional con estándares de calidad mundial. El éxito de taquilla y la respuesta del público reflejan el momento vibrante que vive la música venezolana y el potencial de Valencia como plaza para albergar espectáculos de gran formato.

