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El pasado miércoles, se celebró en la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo el evento, Haute Couture Angels, bajo la producción de Baltazo Model Agency, dirigida por Sofía Baltazo, que reunió a más de 33 modelos y 10 diseñadores locales.

Al respecto, su directora explicó que esta segunda edición incorporó por primera vez una sección dedicada exclusivamente a la alta costura, con propuestas estéticas para ampliar el horizonte creativo. Además que las modelos desfilaron en traje de gala, baño y fantasía.

“Esta vez contamos con la participación de prestigiosas marcas como Hilary Sulbaran, Justo Vásquez, Coco Seduction, Nice Accesorios, Angeles Camasca, Castillo del Rey, Adda Lugo, Gabbas, Amador Soto, Anthony Vargas y YesMarie”, detalló Baltazo.

Baltazo Model Agency

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Un momento especial de la noche, fue la graduación de cuatro nuevas modelos profesionales de la agencia, cuya certificación está avalada por CEA Internacional. Este acto formalizó el cierre de su formación y el inicio de sus carreras en el modelaje.

Asimismo, se realizó la coronación de tres reinas que representarán a Venezuela en el certamen Universal Queen Caribbean Island, Yeniel Pacheco, en la categoría Baby; Luicia Sánchez, en la Preteen y Vanesa Naia, en la categoría Teen.

Para finalizar, se eligieron las ganadoras de los títulos de la agencia: Mini Top, Fabiana López; Top Model, Milena Delgado y Modelo Imagen Baltazo, Mercella Delgado. Estas distinciones reconocen el talento, la versatilidad y el carisma de las modelos en diferentes rangos de edad.

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