Ante las altas temperaturas en Venezuela, hay que tomar algunas recomendaciones. El calor podría ser corto, ya que el INAMEH destacó que solo serían dos días. Entre el 20 y 22 de este mes.

Para protegerse del calor es importante mantenerse hidratado, buscar lugares frescos, usar ropa adecuada y protegerse del sol. Se recomienda beber agua frecuentemente, usar ropa ligera y holgada de colores claros.

Buscar sombra o lugares con aire acondicionado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas del día. Beber agua con frecuencia, incluso si no se tiene sed, es fundamental para prevenir la deshidratación.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros ayuda a mantener el cuerpo fresco y facilita la transpiración. Aplicar protector solar de amplio espectro con un FPS adecuado, usar sombrero o gorra y gafas de sol son importantes para proteger la piel del sol.

Reducir la exposición al sol, especialmente durante las horas pico (generalmente entre las 10 am y las 4 pm), es clave para evitar golpes de calor y quemaduras solares. Buscar lugares con aire acondicionado o con buena ventilación, como centros comerciales o bibliotecas, puede ayudar a reducir la temperatura corporal.

Altas temperaturas en agosto en Venezuela

Si se realiza actividad física, tomar descansos frecuentes en áreas frescas o con sombra. Optar por comidas ligeras y frescas, como frutas y verduras, puede ayudar a mantener el cuerpo hidratado y fresco.

Prestar atención especial a niños, ancianos, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, ya que son más susceptibles a los efectos del calor. Evitar bebidas alcohólicas y comidas pesadas.

Si se siente mal: Si se presentan síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza o calambres musculares, buscar un lugar fresco. Busque hidratarse y, si los síntomas persisten, buscar atención médica.

