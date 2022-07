Compartir

De acuerdo con un estudio, más de un 40 por ciento de las mujeres con un ciclo de menstruación regular reportó tener periodos más fuertes tras recibir una vacuna contra el COVID-19.

En la encuesta online participaron unas 39.000 personas, de las cuales un 42 por ciento aseguró sangrar más fuerte tras una vacuna, mientras que un 44 por ciento no reportó ningún cambio.

Mujeres con enfermedades como la endometriosis y el síndrome del ovario poliquístico tenían mayores probabilidades de experimentar un mayor sangrado.

No obstante, también hubo participantes de la encuesta que normalmente no menstrúan, pero que reportaron algún sangrado.

Esto incluye a un 71 por ciento de la gente que usa métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, un 39 por ciento de personas que se someten a un tratamiento hormonal para afirmar su género, y un 66 por ciento de personas posmenopáusicas.

La investigadora de inmunología reproductiva en el Colegio Imperial de Londres, en Gran Bretaña, Victoria Male, señala que, si bien el estudio no es representativo de la población en su totalidad, las conclusiones ayudan a entender qué tipo de gente tiene mayor probabilidad de sangrar más de lo normal.

¿Problemas con la salud reproductiva?

Una vacuna contra el coronavirus puede retrasar la menstruación. No obstante, el estudio llegó a la conclusión de que no afecta la salud reproductiva porque el periodo de las personas solo se retrasaba por un día, mientras que la duración del sangrado prácticamente no cambiaba. Estos cambios, además, resultaron ser sobre todo temporales.

