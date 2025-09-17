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En un ambiente lleno de heroísmo y amor patrio, se lleva a cabo la Expo Simón de Niño a Libertador, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación; y que llega a la Carpa Luna ubicada en el municipio Naguanagua, en alianza con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SED).

La actividad narra la vida del Libertador Simón Bolívar desde un punto de vista más interactivo, con diferentes representaciones teatrales, puntos de inteligencia artificial y realidad virtual, así como una trivia donde los niños y niñas podrán responder preguntas sobre los diferentes temas mostrados en el recorrido.

«Esta maravillosa exposición está encargada de la formación de los valores bolivarianos, donde nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro estado tienen la oportunidad de conocer más a fondo al Padre de la Patria. Desde la inauguración de este evento, hemos recibido un total de 2 mil 125 niños, y tenemos proyectado que 22 mil jóvenes de todas las escuelas de la región asistan a esta importante actividad», expresó Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación de la entidad.

La Expo Simón de Niño a Libertador

Asimismo, indicó que esta exposición estará disponible al público de forma gratuita hasta el domingo 21 de octubre, en lo que es un espacio diseñado para el disfrute y formación de toda la familia.

Estas acciones cumplen con las líneas de acción enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, con la organización del Ministerio de Educación y respaldado en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo y fomentar los ideales bolivarianos de independencia, autodeterminación y soberanía.

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