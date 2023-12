Compartir

El servicio de streaming Amazon Prime Video, empezará a mostrar anuncios a partir de enero de 2024. Amazon ha anunciado recientemente que a partir del 29 de enero de 2024 comenzará a colocar “anuncios limitados” en programas de televisión y películas que se reproduzcan en su plataforma de transmisión Prime Video.

Esta medida tiene como objetivo permitir que la plataforma “continue invirtiendo en contenido atractivo y siga aumentando esa inversión durante un largo período de tiempo”.

Esta nueva actualización se introducirá primero en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Canadá, según un comunicado de prensa anterior. Francia, Italia, España, México y Australia le seguirán más adelante este año.

“Nuestro objetivo es tener una cantidad significativamente menor de anuncios que la televisión lineal y otros proveedores de televisión por streaming. No es necesario que usted haga nada y no hay ningún cambio en el precio actual de su membresía Prime”, dijo la compañía en el comunicado.

Aumento en las tarifas

Los clientes tienen la opción de pagar $2,99 adicionales por mes para evitar anuncios.

Amazon Prime actualmente cuesta $14,99 cada mes o $139 anualmente; se puede suscribir a Prime Video individualmente por $8,99/mes.

Además, esta medida responde al aumento de los precios de los servicios de transmisión de la competencia durante el año pasado.

El precio de la suscripción a Netflix está en su punto más alto de todos los tiempos, con un aumento de precio de $19,99 a $22,99 en 2023; Apple TV subió de 6,99 dólares a 9,99 dólares este año; y Hulu aumentó de 14,99 a 17,99 dólares este mismo año.

Para atender a los clientes que no pueden permitirse el aumento de precios, Disney Plus, Hulu, Max, Netflix y Paramount Plus han incluido anuncios en sus niveles bajos.

Amazon Prime Video ha comenzado recientemente a incursionar en los mercados africanos de streaming mientras compite con Netflix y Showmax.

Teniendo en cuenta el bajo poder adquisitivo del mercado africano, es probable que los anuncios se introduzcan más temprano que tarde.

