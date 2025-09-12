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Dos personas amenazaban y agredían a personas tras tomar bebidas alcohólicas y quedaron detenidos en Punta de Mata, estado Monagas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

La pareja delictiva identificada como Deicys Yamileth Cabrera Arredondo (36) y Frank José Fuentes Rondón (33), fueron detenidos por pesquisas de la Delegación Municipal de Punta de Mata.

Por agredir físicamente y amenazar a sus víctimas en el sector centro de la parroquia Punta de Mata, estado Monagas. La captura se realizó en la avenida Bolívar, luego de que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciara una investigación.

Amenazaban y agredían a personas tras beber alcohol y quedaron detenidos en Monagas

Las labores de campo, entrevistas y experticias fílmicas revelaron que los agresores, bajo los efectos del alcohol, sostuvieron una discusión con sus víctimas. Todo motivado al alto estado etílico.

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Durante el altercado, la pareja agredió físicamente a las víctimas. Además, Frank Fuentes utilizó un cuchillo para amenazarlas. Al momento de la detención, los funcionarios incautaron el arma blanca utilizada en el hecho. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Monagas para los procedimientos legales correspondientes.

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